Hundretusener av mennesker er nå på flukt i Ukraina. Flyktningene har mottatt vann, mat, ulltepper og essensielle hygieneartikler fra Kirkens Nødhjelp og vår partner Hungarian Interchurch Aid. Nødhjelpssendingen er den første av en serie forsendelser for å hjelpe ukrainere som har flyktet for sine liv og ikke har annet enn det de står og går i. Les mer her.

Foto: EPA/Sergey Kozlov.

